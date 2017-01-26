Грабитель вырвал сумку с 500 тыс. рублей у петербуржца

Санкт-Петербург, 26 января. В Петербурге грабитель напал на местного жителя, отобрав у него сумку, в которой находилось полмиллиона рублей, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В районе четырех часов дня между домами по проспекту Сизова неизвестный ударил мужчину по голове рукой и вырвал у него кожаную сумку. По словам потерпевшего, незадолго до нападения он снял со счета в банке 500 тыс. рублей, которые и находились в похищенной сумке.

На вид грабителю около 30 лет, рост 172 см, плотного телосложения, европейской внешности. Под правым глазом виден синяк. Свидетелей преступления найти не удалось.

Пострадавшего петербуржца с места преступления увезла скорая помощь.

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