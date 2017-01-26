Лжесотрудник полиции с кривыми ногами дерзко обокрал пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. В Петербурге лжесотрудник полиции под предлогом борьбы с наркоторговлей украл у пенсионерки 300 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в период с 13.35 до 13.37 неизвестный мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что разрабатывает группу наркоторговцев. По его сведениям, якобы из квартиры заявительницы 1934 года рождения торгуют наркотиками, поэтому псевдополицейский попросил показать все наличные деньги, имеющиеся в квартире.

Кроме того, он якобы должен был снять отпечатки пальцев пострадавшей и попросил ее помыть руки. По возвращении потерпевшей мужчины в квартире не было. При этом злоумышленник прихватил из квартиры женщины 305 тысяч рублей. По словам пенсионерки, мужчина хромал.

Выясняются все детали произошедшего.