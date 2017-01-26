Сирия сегодня: в Алеппо работают российские саперы, Габбард встретилась с Асадом

Сирия, 26 января. Российские саперы продолжают работы по разминированию города Алеппо. Американский конгрессмен встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. Более 2,6 тысяч боевиков сложили оружие в Дамаске. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Боевики в Дамаске

Как заявил официальный представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Александр Блинков, уже более 2,6 тысяч боевиков незаконных формирований сложили оружие. Тех, кто отказался присоединиться к процессу урегулирования кризиса, официальный Дамаск эвакуирует вместе с семьями в провинцию Идлиб. Он отметил, что те, кто готов урегулировать свой правовой статус, пополняют отряды сил самообороны.

Блинков подчеркнул, что мирные жители продолжают получать гуманитарную помощь, а также предметы первой необходимости, включая медицинские средства и продовольственные наборы.

По информации Центра, часть радикалов, которые отказались сложить вооружение, укрываются в горных районах и продолжают обстреливать прилегающие территории, а также населенные пункты, таким образом препятствуя возвращения гражданского населения к мирной жизни. По словам Блинкова, Центр активизировал усилия, прежде всего идеологического характера, по убеждению оставшихся боевиков в необходимости сложить оружие и вернуться к нормальной жизни.

Мины в Алеппо

Как передает Центр, за прошедшие сутки российские саперы обезвредили 384 самодельных бомбы в восточном районе Алеппо. Была очищена территория, площадь которой составляет более 70 гектаров.

Военнослужащие РФ продолжают работы по разминированию улиц, домов и социально значимых объектов на территории восточного Алеппо. Отмечается, что за прошедшие сутки саперы очистили 63 жилых дома, в том числе шесть мечетей, было обезврежено 406 взрывоопасных предметов, включая 384 самодельных взрывных устройств. Кроме того, было очищено более 15 километров автомобильных дорог.

Встреча с Асадом

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов от штата Гавайи, демократ Тулси Габбард, рассказала о своей недавней секретной поездке в Сирию, где она провела встречу с президентом САР Башаром Асадом. По ее словам, встреча не была запланирована изначально. Однако, отметила она, встреча с сирийским президентом крайне важна, если США действительно хотят достичь мира в регионе.

Габбард отметила, что будет добиваться окончания военного конфликта в Сирии, которое вызвало огромное количество страданий среди сирийского народа. Она подчеркнула, что встретилась также с мирными жителями.

Напомним, ранее «Газета.Ru» писала, что законопроект президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предусматривает создание на территории Сирии так называемых безопасных зон для гражданского населения страны. Подробности на данный момент пока неизвестны.