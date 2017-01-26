Цыганки обменяли 90-летней блокаднице 500 тыс. рублей на билеты банка приколов

Санкт-Петербург, 26 января. Девяностолетняя петербурженка стала жертвой двух цыганок-мошенниц. Под видом соцработниц они подменили полмиллиона рублей пенсионерки на билеты банка приколов.

Как стало известно ФАН, пострадавшая бабушка проживает на проспекте Большевиков. Накануне днем в ее квартиру под видом сотрудниц социальной службы проникли две цыганки. По словам пенсионерки, предварительно они позвонили ей по телефону и рассказали о производимом ими «обмене денежных знаков».

После ухода женщин бабушка обнаружила, что они обменяли принадлежащие ей полмиллиона рублей на билеты банка приколов. Мошенниц обманутая петербурженка описала как цыганок. Обеим около 30–40 лет. Обе были одеты в шапки с блестками и темные пальто.