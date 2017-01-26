Шойгу вручил президенту КВН Маслякову медаль «За укрепление боевого содружества»

Москва, 26 января. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил легендарному создателю Клуба веселых и находчивых Александру Маслякову медаль «За укрепление боевого содружества», сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент Международного клуба веселых и находчивых Александр Масляков получил медаль «За укрепление боевого содружества» из рук министра оборонного ведомства Сергея Шойгу во время финала КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны. «Александр Васильевич, вы заслужили эту награду, потому что много делаете для армии и общества. Главное, к чему мы хотели бы стремиться, — вот этих ребят патриотизму учить не надо, это граждане нашей страны, великой страны России. Много шуток, но все шутки от души», — заметил Сергей Шойгу, обратившись к Маслякову. Известно, что глава Республика Чечня Рамзан Кадыров также присвоил президенту КВН звание народного артиста республики.