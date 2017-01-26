Владелец автосервиса забрал Mercedes у петербуржца с целью выкупа

Санкт-Петербург, 26 января. В Петербурге владелец автосервиса забрал у мужчины Mercedes и требовал за него выкуп. Как стало известно ФАН, 25 января в УМВД по Красносельскому району поступило сообщение о том, что у владельца автомобиля отобрали паспорт с требованием переписать иномарку.

Заявитель попросил провести проверку в отношении Ислама К. 1960 года рождения, являющегося владельцем автосервиса, расположенного на проспекте Народного ополчения. Именно он под словесными угрозами 17 января забрал принадлежащему заявителю автомобиль Mercedes и требовал денежные средства в сумме 1200000 рублей.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.