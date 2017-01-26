Ученые доказали эффективность грибов в борьбе с болезнью Альцгеймера

Куала-Лумпур, 26 января. Ученые из Малайзии провели исследование, в ходе которого доказали, что употребление грибов в пищу может защитить человека от болезни Альцгеймера.

Специалисты провели эксперименты на грызунах. Исследователи из Университета Малайзии ставили своей целью проверить эффект воздействия на мозг крыс и мышей 11 различных типов съедобных и лекарственных грибов.

В ходе эксперимента выяснилось, что биоактивные компоненты, содержащиеся в грибах, способны снизить развития нейродегенеративного заболевания.

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