Драка между водителями под Петербургом переросла в поножовщину

Санкт-Петербург, 26 января. В Красносельском районе конфликт между водителями перешел в поножовщину. Об этом сообщает УМВД по Красносельскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 12.29 поступило сообщение о том, что на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе рано утром произошел конфликт между водителями. Водитель автомобиля Kia нанес несколько ножевых ранений знакомому заявителя, Павлу Г., который был за рулем авто Toyota.

По словам заявителя, Павел Г. 1988 года рождения является ему одноклассником, но о ранениях ему сообщил муж сестры пострадавшего, поскольку телефона у того не было при себе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.