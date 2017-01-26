ВСУ ночью атаковали Донецк: повреждены три дома

Донецк, 26 января. Три жилых дома было повреждено на западе столицы Донецкой народной республики при обстреле со стороны киевских силовиков. Об этом сегодня сообщили в администрации города.

По имеющейся информации, в ночь на четверг военные ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района. Также на улице Чехова два жилых дома частично разрушены: повреждено остекление и чердак. В доме по улице Петровского также было повреждено остекление.

Согласно предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация об остальных разрушениях уточняется.

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Газета.Ru сообщала ранее, что киевские военные обстреляли территорию возле донецкой фильтровальной станции в ходе визита первого заместителя главы спецмониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.