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Новороссия
ВСУ ночью атаковали Донецк: повреждены три дома

ВСУ ночью атаковали Донецк: повреждены три дома

9:44  26 Января 2017
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Донбасс: три дома повреждены обстрелом ВСУ на западе Донецка

Донецк, 26 января. Три жилых дома было повреждено на западе столицы Донецкой народной республики при обстреле со стороны киевских силовиков. Об этом сегодня сообщили в администрации города.

По имеющейся информации, в ночь на четверг военные ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района. Также на улице Чехова два жилых дома частично разрушены: повреждено остекление и чердак. В доме по улице Петровского также было повреждено остекление.

Согласно предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация об остальных разрушениях уточняется.

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Донбасс: три дома повреждены обстрелом ВСУ на западе Донецка

Газета.Ru сообщала ранее, что киевские военные обстреляли территорию возле донецкой фильтровальной станции в ходе визита первого заместителя главы спецмониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

#днр #донбасс
Дана Балан
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