Окровавленное тело владелицы парикмахерской нашли в подъезде в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 января. Окровавленное тело женщины обнаружили в парадной в городе Тихвин Ленинградской области. Как стало известно ФАН, утром 25 января в дежурную часть ОМВД России по Тихвинскому району поступило сообщение от гражданки 1948 года рождения

По ее словам, около 07.30 она обнаружила окровавленный труп неизвестной женщины на лестничной клетке на шестом этаже дома в шестом микрорайоне города Тихвин. В ходе проведенных мероприятий была установлена личность женщины. Ей оказалась гражданка 1959 года рождения, уроженка поселка Чагода Чагодощенского района Вологодской области — индивидуальный предприниматель, имеет парикмахерскую в Тихвине.

Труп направлен в морг города Тихвина для установления причины смерти.