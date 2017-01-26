Украинец-наркоман выпал из окна высотки под Петербургом

Санкт-Петербург, 26 января. Труп наркомана обнаружили во дворе жилого дома под Петербургом. По словам очевидцев, мужчина выпал из окна восьмого этажа. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно ФАН, накануне около шести часов утра в полицию обратилась жительница деревни Кудрово. Она рассказала, что во дворе ее дома из окна восьмого этажа высотки выпал мужчина. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие оперативники обнаружили тело мужчины в футболке и джинсах. «Установлено, что погибший является 26-летним уроженцем Украины, имел регистрацию в Петербурге, но постоянно проживал в Кудрово. Ранее не был судим, в розыске не значится», — рассказали в полиции.

Правоохранители также установили и допросили девушку и молодого человека, которые были с мужчиной в квартире в тот день. Они признались, что вместе употребляли синтетический наркотик, из окна их приятель выпал в состоянии наркотического опьянения.