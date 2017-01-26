Пенсионерка убила сына молотком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 января. В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали пенсионерку, убившую своего сына молотком, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Накануне около четырех часов ночи в своем доме в деревне Кирсино была задержана местная жительница, 1949 года рождения. По данным полиции, между ней и ее сыном, 1979 года рождения, вспыхнула ссора. В гневе пенсионерка насмерть забила своего сына молотком.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Пенсионерку задержали на месте преступления по сообщению скорой помощи. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.