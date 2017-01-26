Девятиклассник из Петербурга сбежал на попутках в Москву

Санкт-Петербург, 26 января. Подростка из Кингисеппа, сбежавшего в Москву, разыскивают сотрудники полиции. Об исчезновении мальчика сообщила его мать.

Как стало известно ФАН, беглецу 15 лет, он учится в девятом классе гимназии в Кингисеппе. По словам матери, накануне в 09.30 подросток ушел из дома, в 11.30 он позвонил ей и заявил, что доехал на попутке до Петербурга, откуда собирается уехать в Москву.

На вид мальчику 14 лет, бледный, темноволосый с короткой стрижкой, глаза голубые. «Голос звонкий, речь ясная, говорит быстро», — рассказала расстроенная женщина. Был одет в серую зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, серую кофту с черными вставками из флиса, на ногах были черные полусапоги.

С собой девятиклассник взял паспорт и мобильный телефон с разбитым экраном. Раньше из дома не уходил.