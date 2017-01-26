Задержан подозреваемый в похищении и пытках петербуржца из-за квартиры

Санкт-Петербург, 26 января. Полиция Петербурга задержала преступника, который два года назад похитил и пытал человека из-за квартиры в Колпино. Как стало известно ФАН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый 1976 года рождения.

Он был изобличен в том, что 23 декабря 2014 года в городе Колпино, находясь у дома по Советскому бульвару, совместно с двумя неустановленными лицами обманным путем посадил гражданина 1976 года рождения в салон автомобиля и, применяя насилие, отвез в поселок Тельмана Тосненского района Ленобласти. Там он продолжал применять насилие и требовал от него написать расписку о получении денежных средств за продажу принадлежащей ему квартиры, расположенной в Колпино. Далее он перевез похищенного в производственное помещение в поселке Понтонный. Подозреваемый удерживал мужчину до 25 декабря и, получив расписку, отпустил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 ч.2 п. «а» УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления.