Трамп объяснил, как Вашингтон «посодействовал» созданию ИГ на Ближнем Востоке

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп назвал причину возникновения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке.

В интервью телеканалу АВС Трамп подчеркнул, что если бы Штаты взяли под контроль нефть, не было бы группировки ИГ, которая питается доходами от добычи нефти. При этом он назвал тех, кто считает, что такие действия нарушали бы международное право, «дураками, а не экспертами».

Отметим, в ходе предвыборной кампании Трамп, в частности, обвинял Барака Обаму в создании ИГ. Свою тогдашнюю соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон он назвал сооснователем этой террористической организации.

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Спустя несколько дней ему пришлось дать объяснения своим заявлениям. «Они не понимают сарказма?», — ответил на критику СМИ в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter Трамп.