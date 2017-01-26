В Петербурге мужчина искромсал ножом бездомного собутыльника в подвале

Санкт-Петербург, 26 января. В подвале на улице Лазо в Петербурге мужчина зарезал бездомного в ходе совместного застолья. Об этом сообщает УВМД России по Красногвардейскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду примерно в 05.00 в подвале дома 8 корпус 2 по улице Лазо, мужчина 1965 года рождения, неработающий, во время конфликта, возникшего после

совместного распития спиртных напитков, ножом ударил бездомного мужчину 1981 года рождения, которого с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки слева, в тяжелом состоянии госпитализировали.

В результате злоумышленник был задержан. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.