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Происшествия
В Петербурге мужчина искромсал ножом бездомного собутыльника в подвале

В Петербурге мужчина искромсал ножом бездомного собутыльника в подвале

9:04  26 Января 2017
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В Петербурге мужчина искромсал ножом бездомного собутыльника в подвале

Санкт-Петербург, 26 января. В подвале на улице Лазо в Петербурге мужчина зарезал бездомного в ходе совместного застолья. Об этом сообщает УВМД России по Красногвардейскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду примерно в 05.00 в подвале дома 8 корпус 2 по улице Лазо, мужчина 1965 года рождения, неработающий, во время конфликта, возникшего после 
совместного распития спиртных напитков, ножом ударил бездомного мужчину 1981 года рождения, которого с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки слева, в тяжелом состоянии госпитализировали. 
В результате злоумышленник был задержан. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дана Балан
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