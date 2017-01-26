Ученые выяснили, какая еда смертельно опасна для людей за 30

Вашингтон, 26 января. Американские диетологи раскрыли секрет правильного питания для людей старше 30 лет. Установить, какой рацион будет для них оптимальным, специалистам помогли макаки.

По итогам экспериментов, эксперты выяснили, что преодолевшим 30-летний возрастной рубеж, необходимо отказаться от пищи, которую они ели в юношеские годы. Исследования, проведенные на макаках, показали, что после 30 лет человеческий организм уже не может усваивать многие продукты, которые легко переносились в юности.

Приверженность к вредной пище может обернуться серьезными заболеваниями и ухудшением здоровья. Именно поэтому ученые советуют людям после 30 лет уделять внимание количеству потребляемых калорий, снижать ее объемы и не переедать вечером.

