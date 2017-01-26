Изувеченное тело студентки найдено под окнами многоэтажки в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. Труп студентки после падения с высоты обнаружен на Комендантском проспекте в Петербурге. Как стало известно ФАН, тело студентки третьего курса политехнического колледжа 1998 года рождения было обнаружено накануне утром во дворе дома 18 по Комендантскому проспекту.

На ее теле имелись травмы, характерные при падении с высоты. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.