Молодая женщина разбилась, выпав из окна дома в центре Петербурга
Санкт-Петербург, 26 января. Неизвестная женщина выпала из окна в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Адмиралтейскому району.
Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 01.00 у дома 127 по набережной реки Фонтанки, с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружен труп неизвестной женщины, на
вид 30 лет.
В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
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