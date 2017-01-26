Молодая женщина разбилась, выпав из окна дома в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 января. Неизвестная женщина выпала из окна в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Адмиралтейскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 01.00 у дома 127 по набережной реки Фонтанки, с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружен труп неизвестной женщины, на

вид 30 лет.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.