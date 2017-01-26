Кошки против собак: ученые рассказали, кто из животных умнее

Токио, 26 января. Научные сотрудники из Японии сумели путем исследований доказать, что кошки не уступают собакам в принятии решений определенных задач. Об этом в четверг сообщает журнал Behavioural Processes.

Японские эксперты в ходе одного исследования подвели пушистых животных к четырем контейнерам с едой и дали им шанс покушать из двух. После этого питомцев вывели на 15 минут и заменили лотки на пустые. Когда кошки вернулись обратно, они посмотрели в контейнеры, из которых не успели поесть, и стали их изучать дольше и внимательнее.

Эксперименты, которые японцы провели потом подтвердили, что кошки отлично запоминают информацию о том, что и где располагается. По словам исследователей, полученные итоги оказались схожими на те, которые были получены во время таких же экспериментов с собаками.

Как ранее сообщал «Индикатор», лошади, коты, собаки, пчелы и змеи способны лечить людей.