Это не Trump Tower: президент США рассказал, как обживается в Белом доме

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times поделился первыми впечатлениями от своего нового места проживания — Белого дома.

Трамп многие годы проживал и работал в принадлежащем ему небоскребе на Манхэттене Trump Tower. В ходе предвыборной гонки он старался возвращаться после митингов в Нью-Йорк на самолете, чтобы спать в своей постели.

Последние пять дней, прошедшие после инаугурации, Трамп живет и работает в одном здании. Он рассказал журналистам, что ему понравился Овальный кабинет Белого дома и письменный стол, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Трамп восхитился телефонами в резиденции президентов США, отметив, что это «самая безопасная система в мире». При этом он признался, что, вопреки протестам советников, все еще пользуется своим старым телефоном Android, с которого оставляет посты в Twitter.

Президент рассказал, как проводит рабочие дни в новом доме. По его словам, просыпается он еще до шести утра, смотрит новости по телевизору в своей комнате, а потом в обеденной комнате в Западном крыле. Параллельно просматривает газеты. Книг не читает, признался глава Белого дома.

Сейчас Трамп живет в Белом доме без своей семьи. Его супруга Меланья и сын Бэррон уехали через два дня после инаугурации. Дочь Иванка с мужем также гостили у Трампа в выходные, а после перебрались в собственный дом, который они купили в Вашингтоне.