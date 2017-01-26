Олбрайт заявила о готовности стать мусульманкой из-за политики Трампа

Вашингтон, 26 января. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт во времена правления президента Билла Клинтона, заявила о том, что готова стать мусульманкой в знак солидарности с мигрантами, которых недолюбливает новоиспеченный хозяин Белого дома Дональд Трамп. Об этом она написала в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По словам первой женщины в должности госсекретаря США, на статуе Свободы нет мелкого шрифта, поэтому Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения. Олбрайт выросла католичкой, после этого стала прихожанкой епископальной церкви, а потом узнала, что у ее семьи еврейские корни.

По словам 79-летней женщины, она готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики, а также нелегально пребывающих на территории США граждан.