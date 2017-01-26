Обвиняемый в жестоком убийстве своей семьи житель Хабаровска арестован

Хабаровск, 26 января. В Хабаровске арестован местный житель, обвиняемый в убийстве своей семьи из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам следствия, в минувший вторник в частном доме вспыхнул пожар. После того, как удалось справится с огнем, спасатели обнаружили тела трех человек: женщины и двух ее дочерей, 2012 и 2015 годов рождения. Помимо этого в пристройке на участке было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

В СК РФ отметили, что расследованием дела занимается усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты следственного управления, а также полицейские.

Благодаря этому преступление удалось раскрыть по горячим следам. Подозреваемым оказался муж погибшей женщины. Жертвами преступления стали его дети и мать.

«По предварительным данным, причиной смерти всех пострадавших могло стать удушение», — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что на телах двух погибших имеются колото-резанные ранения.

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