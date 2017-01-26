Ученые рассказали, как электрошок вылечит женщин от булимии и анорексии

Лондон, 26 января. Стимуляция мозга под воздействием электрического тока может сократить или подавить признаки женской булимии и анорексии. Об этом сообщили научные сотрудники из Великобритании.

По мнению научных сотрудников из Королевского колледжа Лондона, приоритет электрической стимуляции состоит в том, что ее возможно проводить с помощью крайне дешевых и переносных медицинских приборов по сравнению с другими способами влияния на женский мозг.

В перспективе больные или их близкие будут иметь возможность приобрести такой стимулятор в аптечном киоске и пользоваться им в домашних условиях. Их можно применять как для самостоятельного лечения, так и комплексно.

Стоит отметить, что практически 4% представительниц прекрасной половины человечества, которые страдают от анорексии или булимии, умирают по причине осложнений, которые вызывают подобные болезни. Медики пытаются найти верный способ побороть страшные заболевания, но успех в этом деле всегда только временный.