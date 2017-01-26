Трамп объяснил, кому стоит бояться депортации из США

Вашингтон, 26 января. Дети иммигрантов, незаконно попавших на территорию США, могут быть спокойны — их не депортируют. Об этом заявил новый хозяин Белого дома Дональд Трамп в интервью телекомпании ABC.

По словам миллиардера, эти дети не должны волноваться, поскольку он позаботится о них — ведь у него «большое сердце». Новоиспеченный американский лидер также сообщил, что в течение ближайшего месяца представит свой план иммиграционной реформы.

Трамп также добавил, что хочет ввести доскональные проверки в отношении людей, приезжающих в США из стран, где активно действуют террористы, но табу на въезд для всех мусульман вводиться не будет.

Он подчеркнул, что это ни в коем случае не запрет для мусульман.

«Некоторые государства мы исключим, но для остальных проверки будут очень жесткими. Въехать в США будет очень сложно, сейчас это очень легко», — объяснил президент США.

Кроме того, у Трампа есть целый список стран. Впрочем, сказать конкретно, о каких государствах идет речь, лидер США отказался.