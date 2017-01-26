«Трамп» и «Ким Чен Ын» прогулялись по Гонконгу

Гонконг, 26 января. Жители Гонконга стали свидетелями сцены встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Оказалось, что встречу политиков разыграли два актера. На опубликованном в Интернете видео видно, насколько похожи актеры на своих героев. Натянутые отношения между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей не помешали «Трампу» и «Ким Чен Ыну» вместе проехаться в метро.

Жители Гонконга смогли увидеть пародию на выступление американского лидера в рамках пресс-конференции, во время которой Трамп обрушился с критикой на журналистов.