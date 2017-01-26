Ученые объяснили, как именно иммунитет человека зависит от времени года
Берлин, 26 января. Исследователи из Великобритании и Германии определили, что иммунитет человека зависит от времени года.
Как выяснила группа специалистов, крайне подвержен внешним атакам организм как раз осенью и зимой, поскольку иммунитет ослабевает. Специалисты на протяжении продолжительного времени проводили эксперименты, чтобы выяснить, действительно ли иммунитет зависит от поры года. В исследовании принимали участие свыше 15 тысяч человек.
Отмечается, что респонденты имели разную массу и возраст. Научные сотрудники сумели выяснить, что между иммунитетом и временем года существует связь. Иммунитет становится слабым осенью и зимой, а набирается сил — весной и летом.
Для того чтобы меньше быть подверженным болезням, осенью и зимой необходимо уделять тщательное внимание здоровью. Ученые убеждены, что активный отдых, спорт, а также правильное питание поможет поддерживать здоровье, соответственно повышая иммунитет.