Ученые объяснили, как именно иммунитет человека зависит от времени года

Берлин, 26 января. Исследователи из Великобритании и Германии определили, что иммунитет человека зависит от времени года.

Как выяснила группа специалистов, крайне подвержен внешним атакам организм как раз осенью и зимой, поскольку иммунитет ослабевает. Специалисты на протяжении продолжительного времени проводили эксперименты, чтобы выяснить, действительно ли иммунитет зависит от поры года. В исследовании принимали участие свыше 15 тысяч человек.

Отмечается, что респонденты имели разную массу и возраст. Научные сотрудники сумели выяснить, что между иммунитетом и временем года существует связь. Иммунитет становится слабым осенью и зимой, а набирается сил — весной и летом.

Для того чтобы меньше быть подверженным болезням, осенью и зимой необходимо уделять тщательное внимание здоровью. Ученые убеждены, что активный отдых, спорт, а также правильное питание поможет поддерживать здоровье, соответственно повышая иммунитет.