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Японские ученые впервые вырастили орган одного животного в теле другого

Японские ученые впервые вырастили орган одного животного в теле другого

7:38  26 Января 2017
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Японские ученые первыми в мире вырастили орган одного животного в теле другого

Токио, 26 января. Научные сотрудники из Японии впервые в истории сумели вырастить здоровый орган из индуцированных стволовых клеток одного зверя в теле животного другого типа.

Согласно информации телеканала NHK, исследователи из Токийского университета сумели вырастить поджелудочную железу из iPS-клеток лабораторной мыши в теле крысы. Затем эксперты пересадили панкреатический островок, который способствует синхронизации высвобождения инсулина, грызуна, больного диабетом, в результате чего было зафиксировано улучшение многих показателей, в том числе регуляции отметки глюкозы в крови.

Японские исследователи полагают, что благополучный исход теста дает масштабные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных с последующей пересадкой. Правда, как отметил руководитель экспертов из Токийского университета, профессор Хиромицу Накаути, для этого нужно урегулировать ряд этических вопросов, чтобы люди правильно поняли данный опыт.

Дана Балан
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