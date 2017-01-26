Трамп подтвердил намерение создать в Сирии безопасные зоны
Вашингтон, 26 января. Президент Соединенных Штатов Америки подтвердил, что намерен создать на территории Сирии безопасные зоны, которые будут способствовать решению проблем беженцев.
По словам американского лидера, европейские лидеры совершили огромную ошибку, пустив беженцев к себе в страну.
«Я точно сделаю безопасные зоны в Сирии для людей. Думаю, Европа совершила ужасную ошибку, когда разрешила миллионам людей приехать в Германию и другие страны», — заявил Трамп в интервью американским СМИ.
Глава государства отметил, что не допустит того, чтобы в США повторился европейский сценарий с мигрантами, передает «Газета.ru».
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