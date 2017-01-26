Молочный коктейль оказался самый вредным напитком в мире

Вашингтон, 26 января. Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по негативному воздействию оказался схож с наркотическими веществами. К такому мнению пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.

По словам специалистов, сладкий напиток представляет опасть тем, что способствует выработке так называемого «гормона счастья». Испытав подобные ощущение, человек хочет повторить и вновь выпить молочный коктейль.

Кроме того, молочные коктейли содержат большое количество сахара, употребление которого грозит не только избыточным весом, но и привести к диабету.