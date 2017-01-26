Нуланд покидает Госдепартамент США

Вашингтон, 26 января. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост и уходит из Госдепартамента.

Как сообщает Associated Press, Госдепартамент покинут сразу несколько карьерных дипломатов. Помимо Нуланд, ранее руководившей пресс-службой внешнеполитического ведомства, уходит помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр. Он подал прошение об отставки в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Покидает Госдеп и заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди. При администрации Барака Обамы он отвечал за административно-хозяйственную часть. По данным СМИ, в команде Трампа его якобы считают слишком влиятельным. В среду Госдеп также покинули двое помощников госсекретаря — Джойс Барр и Мишель Бонд.

Отметим, в Госдепартаменте Нуланд принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине. В интервью СNN она, в частности, заявляла, что Штаты направили 5 млрд долларов с 1991 года, чтобы установить на Украине «сильное, демократическое правительство».