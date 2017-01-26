Астрофизики объяснили причины загадочного взрыва сверхновой звезды

Эванстон, 26 января. Специалисты попытались объяснить необычный взрыв звезды SN 2014C, удаленной от Земли на 36-46 миллионов световых лет и не вписывающийся в современную классификацию.

По мнению астрофизиков из Северо-западного университета в США вспышку необычной сверхновой вызвала двойная система, в которую входила погибшая звезда-предшественник.

Сообщается, что тщательно изучив оставшиеся после взрыва облака газа, ученые установили, что что за сотни лет перед тем как взорваться звезда уже начала выпускать большие объемы водорода. Причиной данных выбросов специалисты называют то, что предшественник сверхновой имел звезду-компаньона.

Вместе с тем, отмечается, что существует и другое объяснение произошедшему. Согласно второй гипотезе, причиной выделения водорода являлись нестабильные ядерные реакции.