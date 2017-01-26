Алеппо: российские саперы за сутки зачистили от бомб 15 км дорог

Алеппо (Сирия), 26 января. Российские саперы за сутки разминировали 384 самодельные бомбы в восточном Алеппо, зачистить удалось территорию площадью более 70 гектаров, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра, российские военнослужащие международного противоминного центра за минувшие сутки очистили от взрывоопасных предметов 63 жилых здания и шесть мечетей, обезвредили 406 взрывоопасных предметов, в том числе 384 самодельных взрывных устройства.

«Разминирована территория общей площадью более 70 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 15 километров автодорог», — говорится в сообщении.

В Центре также добавили, что российскими военными за минувшие сутки проведено семь гуманитарных акций: более 3,5 тысяч мирных жителей получили помощь. Также продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии: 139 мирных жителя за прошедшие сутки получили медпомощь в мобильных бригадах российских медиков в населенных пунктах провинций Алеппо и Дамаск.

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