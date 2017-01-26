Сирия, 26 января. В Алеппо впервые за последние пять лет прошел поезд, жителям осажденных районов Дейр эз-Зора вернули электричество. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

На юге провинции в районе Хаджар аль-Асвад проходят ожесточенные бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства»*. Правительственные войска продолжают наступать на позиции боевиков по ряду направлений в Дамаске: в районе Касамии, в районе Джобар в пригороде сирийской столицы, а также на фермах между районами Нашаби и Хазрама в Восточной Гуте. В настоящее время в большую часть Восточной Гуте оккупируют отряды формирования «Джейш Аль-Ислам»*****.

Провинция Латакия

ССА** удерживает позиции на линии фронта Тофахия в сельской местности на юге провинции. В пригороде столицы провинции Латакия САА продолжает наносить удары по позициям террористов. Боевикам «Джебхат Фатх аш-Шам»*** удалось захватить оружие противника.

Провинция Алеппо

Террористам «Исламского государства» в ходе контрнаступления удалось занять стратегический населенный пункт Аль-Сулфания, на территории которого ранее находились турецкие войска.

Впервые за пять лет в Алеппо по маршруту от станции Джибрин до Багдадского железнодорожного вокзала проследовал поезд. По словам министра транспорта Сирии Али Хамуда, поезда начали ходить по ветке, которая соединяет вокзал с окраиной города, где расположен временный центр размещения беженцев. Во время работ по разминированию железнодорожного полотна специалисты обезвредили 330 фугасов.

Турецкие войска обстреливают районы города Тель-Рифат с помощью артиллерии. В настоящее время город находится под контролем курдских SDF****.

Террористам «Исламского государства» на время удалось взять под контроль населенные пункты Хамар, Макта Хаджар Сагир, Таль Хозан, расположенные рядом с Манбиджем. Через некоторое время курдам удалось восстановить контроль над данными территориями.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии обстреляла позиции боевиков в районе города Хула на севере провинции. Районы Бир аль-Фававра и Мархитан на востоке провинции удалось освободить от боевиков «Исламского государства». Ранее столкновения между САА и боевиками «Исламского государства» прошли рядом с правительственным аэродромом «Т-4».

Провинция Дейр эз-Зор

В осажденные террористами районы Дейр эз-Зора возобновилась подача электроснабжение. Территории, которые находятся под контролем правительственной армии, подверглись артиллерийской атаке боевиков «Исламского государства». Жертвами артобстрела стали как минимум пять человек.

Провинция Идлиб.

Боевики JFS, ранее напавшие на тюрьму боевиков-противников из группировки «Сукур аль-Шам», позволили «бывшим» владельцам уйти живыми, а взамен отдать тюрьму. Объединившиеся сегодня боевики отбили атаку JFS на свои позиции в населенном пункте Саракиб на востоке провинции.

Ирак

Служба безопасности Ирака в ходе поисковой операции у берегов реки Дияла в области Рака Хаджи Сухаил нашла тайник с ракетами и боеприпасами «Исламского государства». Сотрудники полиции арестовали в районах аль-Халис, Бани Саад и Мукдадия четырех человек, которые находились в розыске по обвинению в терроризме.

Иракская армия официально объявила о полном освобождении восточной части Мосула от террористов «Исламского государства». В настоящее время военные ищут сообщников боевиков «Исламского государства».

Бойцы группировки «Аль Хашд аль-Шааби» сообщили, что в провинции Салах-эд-Дин были ликвидированы 44 террориста «Исламского государства» и семь транспортных средств. Также сообщается, что за 100 дней антитеррористической операции в провинции Ниневия было освобождено 403 деревни и 87 районов.