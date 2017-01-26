Трамп предложил Билдену стать министром военно-морских сил США

Вашингтон, 26 января. Новый президент США Дональд Трамп предложил бывшему офицеру военной разведки Филипу Билдену стать министром военно-морских сил (ВМС) страны.

Сообщается, что американский глава планирует выдвинуть его кандидатуру на утверждение сенатом в этой должности, передает Газета.ру.

В сообщении Белого дома также отмечается, что Филип Билден имеет опыт работы с азиатскими странами, в частности с Китаем. Ранее он также работал в частных компаниях.

Номинант характеризуется американской администрацией как крайне успешный бизнес-лидер, который сможет обеспечить «стратегическое руководство, дисциплину инвестиций» в военно-морских силах Соединенных Штатов, увеличить и модернизировать флот, а также усилит присутствие Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом усиливающейся военной мощи Китая.