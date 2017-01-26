И муха не проскочит: Россия развернула радиолокационное поле ПРО

Москва, 26 января. Войска воздушно-космической обороны завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Поле радаров СПРН обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг страны в радиусе 6 тыс. километров.

«Единое радиолокационное поле вокруг России полностью восстановлено, — сообщил командир 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Чебурин.

Как уточнили в ВКС РФ «Известиям», работы по созданию единого поля были завершены в конце 2016 года. Однако пока не реализованы все возможности системы: ожидается ввод в эксплуатацию объектов предупреждения в Заполярье.

Система состоит из трех элементов. Старт баллистических ракет фиксируют космические спутники. После этого наземные станции раннего предупреждения о ракетном нападении «Дарьял», «Днепр» и «Воронеж» рассчитывают траекторию и направление удара. Наводит противоракеты подмосковная РЛС «Дон-2Н».