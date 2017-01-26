В России установят автоматические датчики против шумных соседей

Москва, 26 января. В России появятся автоматизированные системы фиксации нарушения уровня тишины, сказано в проекте «дорожной карты» отечественных информационно-телекоммуникационных технологий.

Согласно документу, Минстрой совместно с Минкомсвязи и Минэкономразвития должен до мая 2017 года создать правовую базу для «внедрения автоматизированных систем фиксации административных правонарушений в части охраны тишины и покоя граждан».

Как сообщил глава подгруппы «Интернет+Город» Борис Глазков, предлагается либо расставлять датчики вокруг объектов, потенциально создающих шум (к примеру, крупные предприятия или стройки), или оснащать датчиками дома.

По его словам, подобная технология поможет с точностью определить источник шума.

«Технологию можно применять возле объектов, которые мы подозреваем в нарушениях. Например, по умолчанию ставить датчики у каждой стройки или предприятия. Можно даже внутри домов поставить датчики, фиксирующие, что соседи шумят, но это дальняя перспектива», — рассказал он «Известиям».

Информация с устройств будет автоматически поступать службам, уполномоченным реагировать на нарушения.