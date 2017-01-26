Мексика отказалась платить за «стену Трампа»

Мехико, 26 января. Глава комиссии по международным делам Мексики Габриэла Куэвас заявила, что страна не будет выделять средства на строительство стены на границе с США, о которой ранее говорил американский глава Дональд Трамп.

Она подчеркнула, что жители Мексики глубоко возмущены перспективой строительства стены между государствами.

По словам Куэвас, границы, планируемые президентом США Дональдом Трампом, принадлежат другой эпохе.

«Прошлому веку, поколению, которое выросло при закрытых экономиках с границами, как в коммунистической Германии», — сказала политик, добавив, что они не будут возводиться за счет мексиканских налогоплательщиков.

Напомним, как ранее сообщала Газета.ру, президент США Дональд Трамп заявил, что за строительство стены на границе США и Мексики будет платить мексиканская сторона. По его словам, строительство будет начато «в относительно короткие сроки».