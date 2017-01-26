Алеппо: российские врачи оказывают помощь жителям города

Алеппо, 26 января. Российские медики приступили к работе в восточном Алеппо.

Сообщается, что прием пациентов проходит в здании школы. Горожанам оказывают помощь хирурги, терапевты, педиатры.

Отмечается, что в школу были доставлены все требуемые медикаменты. Российские военные помогают местным врачам разобраться с русскими названиями препаратов.

При этом, помещение, в котором проводится прием, уже давно не имеет отопления, а в стенах и на потолке много пробоин от снарядов. Для обогрева врачи ставят специальные печи.

По словам медиков, приходящие на прием взрослые в основном жалуются на хронические заболевания и долго не заживающие ранения.

Грудные дети, которых приносят на осмотр педиатра, преимущественно, страдают от ненадлежащего ухода.