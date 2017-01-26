Сенатор раскритиковала политику Вашингтона после встречи с Асадом

Вашингтон, 26 января. Американский сенатор Тулси Гэббард после визита в Сирию и встречи с президентом Башаром Асадом раскритиковала политику Белого дома.

По словам члена палаты представителей Соединенных Штатов Америки, иностранные государства не вправе решать дальнейшую судьбу жителей Сирии. Кроме того, Вашингтону следует вступить с Асадом в диалог.

«Независимо от того, что вы думаете о нем, он президент Сирии. Для достижения мирного договора необходимо поддерживать с ним диалог», — заявила Гэббард по результатам визита в Сирию.

Она рассказала, что не смогла ответить жителям Сирии на вопрос, почему Соединенные Штаты Америки поддерживают террористические организации.