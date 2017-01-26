Ученые рассказали, что помогает восстановлению мозга после инсульта

Москва, 26 января. Исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что мозг в состоянии восстановить свою работу после перенесенного человеком инсульта, благодаря клеткам кожи.

Сообщается, что исследовательская группа, возглавляемая шведскими специалистами, установила, что клетки кожи активизируют нейронные цепи мозга.

Отмечается, что участниками опытов были лабораторные мыши с инсультом, которым была сделана трансплантация нейронов здоровых клеток кожи.

При этом эксперты отметили, что ранее считалось, что данные соединения находились в «спящем режиме» и они не давали никакого эффекта. Тогда как последнее исследование показало, что они все же являлись непосредственными участниками в восстановительных процессах головного мозга.