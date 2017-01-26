Десятиклассника увезли в больницу с инфарктом после тренировки в Приамурье

Белогорск (Амурская область), 26 января. Шестнадцатилетний юноша был госпитализирован с инфарктом после тренировки в одной из спортивных школ Амурской области.

Сообщается, что ученику десятого класса стало плохо во время тренировки в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) №1 Белогорска.

Подчеркивается, что жизнь подростка спасла экстренная помощь всех, кто был рядом в тот момент.

Тренер юноши рассказал, что это было его третье занятие на отделении легкой атлетики, ранее он прыгал с парашютом и являлся членом военно-патриотического клуба.

Отмечается, что в настоящее время школьник находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как стабильное.