Американские ученые рассказали, каким должен быть здоровый сон

Москва, 26 января. Специалисты американского Национального Фонда, занимающегося изучением проблематики сна, обнародовали параметры по-настоящему здорового сна.

Согласно заявлению ученых, человек должен переходить из состояния бодрствования в сон примерно за полчаса. Отмечается также, что 85% времени человек должен спать, накрывшись одеялом.

Эксперты подчеркивают, что для здорового сна разрешается просыпаться ночью один раз, однако заснуть в этом случае необходимо за 20 минут.

Добавим, что только в случае соблюдения всех указанных правил, сон человека может считаться здоровым.