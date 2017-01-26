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Американские ученые рассказали, каким должен быть здоровый сон

Американские ученые рассказали, каким должен быть здоровый сон

5:09  26 Января 2017
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Американские ученые рассказали, каким должен быть здоровый сон

Москва, 26 января. Специалисты американского Национального Фонда, занимающегося изучением проблематики сна, обнародовали параметры по-настоящему здорового сна.

Согласно заявлению ученых, человек должен переходить из состояния бодрствования в сон примерно за полчаса. Отмечается также, что 85% времени человек должен спать, накрывшись одеялом.Американские ученые рассказали, каким должен быть здоровый сон

Эксперты подчеркивают, что для здорового сна разрешается просыпаться ночью один раз, однако заснуть в этом случае необходимо за 20 минут.

 Добавим, что только в случае соблюдения всех указанных правил, сон человека может считаться здоровым.

Ирина Лошкарева
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