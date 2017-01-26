Пугающие данные: Минздрав заявил об увеличении смертности в России

Москва, 26 января. Российское министерство здравоохранения скорректировало некоторые показатели государственной программы «Развитие здравоохранения», поскольку эксперты ОНФ и Фонда независимого мониторинга «Здоровье» обратили внимание на ухудшение многих важных целевых показателей, таких как смертность и продолжительность жизни. Об этом пишет газета «Известия».

Отметим, что общественное обсуждение новой госпрограммы, которая была запущена в 2013 году и рассчитана до 2020 года, на портале regulation.gov.ru завершится в этот четверг, 26 января.

В обновленной версии госпрограммы министерство здравоохранения России изменило несколько основных прогнозных показателей к 2020 году, причем в сторону ухудшения. Среди таких показателей: смертность, продолжительность жизни, а также охват диспансеризацией и заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

Ранее в документе российского ведомства говорилось о том, что смертность в России должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случая на тысячу в 2020-м. Теперь же этот показатель на 2020 год увеличен до 13 случаев на тысячу. А вот показатель продолжительности жизни россиян в 2020 году, по мнению представителей Минздрава, нужно снизить с 74,3 до 74 лет.

Как рассказал в свою очередь председатель фонда «Здоровье», член ОП РФ Эдуард Гаврилов, целевые показатели принимают для того, чтобы была возможность оценить, насколько успешно выполняется госпрограмма «Развитие здравоохранения». Он также отметил, что видимо у Минздрава появились основания полагать, что прежних целей по улучшению здоровья жителей России достичь не удастся.

Гаврилов добавил, что проект государственный программы, который представил Минздрав России, дает определенные основания для пессимистичного прогноза.

В свою очередь в ведомстве заявили, что причины, по которым были скорректированы показатели, не имеют никакого отношения к здравоохранению. Добавив, что все дело в изменении возрастной структуры населения. Проще говоря, в его старении.