Минздрав РФ объявил глобальную войну микробам

Москва, 26 января. Министерство здравоохранения РФ разрабатывает национальный план действий по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам.

Сообщается, что работа над разработкой данного плана должна быть завершена до конца текущего года. Работу проводят эксперт из различных ведомств под руководством Минздрава, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что к настоящему моменту специалисты уже определили пять ключевых пунктов документа.

Эксперты подчеркивают, что реализация данного плана даст возможность спасти десятки тысяч жизней. При этом, согласно официальным данным, с января по ноябрь прошлого года в 41 российском регионе увеличилась смертность от инфекционных и паразитарных болезней. Причиной этого называется стабильный рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.