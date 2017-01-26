Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой из-за Трампа

Вашингтон, 26 января. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт заявила о том, что крайне возмущена новым законом об иммигрантах, который принял глава американского государства Дональд Трамп и поэтому в знак солидарности с ними она готова «обратиться» в мусульманку. Об этом Олбрайт написала на своей личной странице в соцсети Twitter.

Бывший госсекретарь заявила, что США должны оставаться открытой для людей любой веры и происхождения страной.

Напомним, что Мадлен Олбрайт находилась на посту главы внешнеполитического ведомства США при президенте Билле Клинтоне с 1997 по 2001 года.

