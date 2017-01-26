Глава Минобороны Франции заснул во время политических дебатов своей партии
Париж, 26 января. Журналист Тома Вампуй сообщил, что глава Министерства обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заснул во время дебатов партии социалистов перед вторым туром праймериз.
«Ле Дриан уже спит», — написал Вампуй в своем Twitter, сообщает Газета.ру.
Отмечается, что министр сидел в первом ряду, прямо перед выступающими кандидатами в президенты Франции — бывшим главой правительства страны Мануэлем Вальсом и бывшим главой Министерства образования Бенуа Амоном.
Во время дебатов Ле Дриан сложил руки на коленях и опустил голову, закрыв глаза.
Le Drian dort déjà #PrimaireLeDébat pic.twitter.com/I1f9YJgYMX— Thomas Vampouille (@tomvampouille) 25 января 2017 г.
Добавим, что второй тур праймериз состоится 29 января.
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