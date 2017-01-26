Глава Минобороны Франции заснул во время политических дебатов своей партии

Париж, 26 января. Журналист Тома Вампуй сообщил, что глава Министерства обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заснул во время дебатов партии социалистов перед вторым туром праймериз.

«Ле Дриан уже спит», — написал Вампуй в своем Twitter, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что министр сидел в первом ряду, прямо перед выступающими кандидатами в президенты Франции — бывшим главой правительства страны Мануэлем Вальсом и бывшим главой Министерства образования Бенуа Амоном.

Во время дебатов Ле Дриан сложил руки на коленях и опустил голову, закрыв глаза.

Добавим, что второй тур праймериз состоится 29 января.