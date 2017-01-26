Эксперты рассказали о состоянии рынка труда в России
Москва, 26 января. Эксперты компании «Ромир» заявили, что рынок труда в России по-прежнему находится в состоянии кризиса.
Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками компании, в прошлом году почти четверть трудоспособного населения России поменяла работу, говорится в материале газеты «Известия».
Отмечается, что половина из указанного количества была уволена, а остальные поменяли работу по собственному желанию.
Также специалисты подчеркнули, что примерно две трети из поменявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев.
Эксперты пояснили, что резкое ухудшение ситуации на рынке труда произошло в 2015 году на фоне кризиса и в прошедшем году состояние осталось схожим.
Комментарии
Новости партнеров