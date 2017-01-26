Инновации в экономике: топ-менеджеров Сбербанка проверят на искусственный интеллект

Москва, 26 января. Глава Сбербанка Герман Греф продолжает активно внедрять инновационные системы корпоративного управления. Теперь он принял решение отправить 25 топ-менеджеров заграницу, где те будут сдавать экзамен по искусственному интеллекту. Об этом, как пишет газета «Известия», президент банка рассказал в среду в ходе пресс-конференции.

При этом Греф отметил, что эти сотрудники уже предварительно прошли внутреннюю подготовку по искусственному интеллекту.

Также, по его словам, в течение этого года сотрудники Сбербанка сдадут еще несколько зачетов, в частности, по искусственному интеллекту в конце года.



Он также отметил, что ранее 72 управленца Сбербанка уже справились с зачетом по работе с массивами больших данных Big Data и сейчас они готовятся сдать экзамен по новой технологии управления — agile.

«Благодаря такой подготовке топ-менеджеры преодолевают барьер между имеющимся высоким профессиональным навыком управления и digital-технологиями», — заявил Греф.