Трамп блокирует выдачу американских виз гражданам семи мусульманских стран‍

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность на прошлой неделе, намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с мусульманским населением.

Ожидается, что данное распоряжение будет подписано Трампом до конца текущей недели.

Сообщается, что выдачу американских виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена приостановят как минимум на месяц.

Кроме того, новый американский глава планирует запретить въезд на территорию Соединенных Штатов беженцев из Сирии, а также на 20 дней приостановить прочие программы по приему беженцев.